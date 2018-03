Austria: 'Università di Soros' vuole aprire campus a Vienna

(ANSA) - BELGRADO, 13 MAR - La Central European University (Ceu), fondata nel 1991 dal magnate americano d'origine ungherese George Soros, e l'amministrazione di Vienna stanno negoziando la firma di un memorandum che dovrebbe portare all'apertura di un campus satellite Ceu nella capitale austriaca. Lo hanno confermato due note, una della Ceu e l'altra della Città di Vienna, rese pubbliche ieri pomeriggio. Per la Ceu Vienna "offre le condizioni ideali" per un nuovo campus complementare con gli altri siti Ceu, ossia la sede centrale a Budapest e il Bard College nello Stato di New York. "Per Vienna come città universitaria la collaborazione con la Ceu è l'occasione del secolo", ha detto il sindaco di Vienna, Michael Haeupl. In passato, la Ceu era stata coinvolta negli attacchi da parte del governo nazionalista ungherese di Viktor Orban contro Soros, accusato da Budapest di essere al centro di un 'complotto' per destabilizzare Europa e Ungheria.