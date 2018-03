Turismo: Veratour, nel 2017 fatturato record a 204 mln +15%

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Veratour chiude il 2017 con un fatturato record a 204 milioni di euro, in crescita del 15% rispetto al 2016. Cresce anche il livello di marginalità, con un Ebt che si attesta a 11,5 milioni e una stima di utile netto di circa 8 milioni. La posizione finanziaria al 31 dicembre tocca i 31 milioni, consolidandosi rispetto ai 24 milioni di fine 2016. "Il bilancio 2017 di Veratour è il migliore di sempre" commenta l'ad Carlo Pompili. La "formula vincente", ha aggiunto il fondatore dell'azienda, va individuata nel lancio lo scorso anno di tre nuovi villaggi - due in Italia e uno alle Maldive - oltre a tre cambi di strutture su destinazioni già coperte (Mauritius, Kos e Marsa Alam). Sul fronte esterno hanno influito la moderata ripresa dell'Italia e il ritorno del Mar Rosso e di aree fortemente penalizzate negli ultimi anni (Egitto e Tunisia): se nel 2016 le due destinazioni incidevano per il 3% sul fatturato (il minimo storico), nel 2017 il peso è salito all'8% e si stima che arriverà al 12% nel 2018.