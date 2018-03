Gaza: inviato Usa condanna attacco a convoglio Hamdallah

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Con un post su Twitter, l'inviato del presidente americano Donald Trump per il Medio Oriente Jason Greenblatt ha condannato l'attacco al convoglio del primo ministro palestinese Rami Hamdallah avvenuto oggi a Gaza. Nel testo, Greenblatt afferma che Hamas e altri gruppi militanti hanno portato Gaza "sull'orlo del collasso". "L'attacco alla delegazione della Autorità Palestinese per l'apertura dell'impianto per il trattamento delle acque è un attacco al benessere della popolazione di Gaza", ha scritto ancora, augurando inoltre "una pronta guarigione ai feriti".