Incontro Raggi-Zingaretti,da sindaca road map rifiuti-fondi

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Un road map con obiettivi comuni e precisi. La sindaca Virginia Raggi la indicherà al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti nell'incontro di giovedì in Campidoglio, il primo dopo il voto del 4 marzo che lo ha riconfermato governatore. I temi sui quali Raggi punterà, a quanto si apprende, riguardano soprattutto progetti e risorse per i trasporti della Capitale, a partire dal futuro della ferrovia Roma-Lido, e la richiesta di maggiori fondi regionali anche per potenziare la raccolta differenziata e la manutenzione del verde. Sul tavolo arriverà anche la questione rifiuti, con il Comune che punta a velocizzare il più possibile l'iter per la realizzazione degli impianti per il trattamento dell'organico già presentati in Regione, e il futuro dell'ex ospedale Forlanini. Un passaggio del colloquio potrebbe riguardare anche iniziative comuni in merito alla vertenza che riguarda l'agenzia di stampa Askanews.