Sequestrato centro polivalente Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 13 MAR - Posto sotto sequestro il centro polivalente di Norcia progettato dall'architetto Stefano Boeri in seguito all'emergenza sisma. Lo ha reso noto all'ANSA il sindaco Nicola Alemanno dopo avere ricevuto un avviso di garanzia relativo al provvedimento. La procura di Spoleto contesta che l'opera sia stata realizzata in violazione alla normativa che ne prevede la temporaneità. Il centro "Norcia 4.0" - secondo gli investigatori - avrebbe invece carattere definitivo. Il sequestro è stato notificato dai carabinieri per disposizione della procura di Spoleto. Un provvedimento analogo aveva riguardato anche il centro polivalente di Ancarano. Pure in quel caso un avviso di garanzia era stato notificato al sindaco Alemanno.