Usa: Tillerson, assicurare transizione tranquilla

(ANSA) - WASHINGTON, 13 MAR - "E' importante assicurare una transizione tranquilla": sono le prime parole di un teso ed emozionato Rex Tillerson in una dichiarazione pubblica dopo essere stato licenziato da Donald Trump. Rex Tillerson ha annunciato che il suo mandato si concluderà il 31 marzo e che entro oggi delegherà le sue responsabilità al vice segretario di Stato John Sullivan. Tillerson ha reso noto di aver ricevuto dopo il suo licenziamento una telefonata dal Donald Trump a bordo dell'Air Force One, mentre volava in California. Tillerson ha parlato anche con il capo di gabinetto John Kelly. Poi ha reso noto che si ritirerà a vita privata.