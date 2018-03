Trovata una bomba in un cantiere sul lungomare a Fano: evacuazione per 23mila persone

Massiccia operazione a Fano per evacuare circa 23mila persone dal centro, dopo il ritrovamento stamani di un ordigno bellico in un cantiere dell’Aser in viale Ruggeri sul lungomare Sassonia. Debbono essere allontanate le persone da case, strutture ed edifici pubblici nel raggio di circa 1.800 metri dal punto di ritrovamento della bomba. La decisione è stata adottata in serata dalla prefettura di Pesaro.

La bomba della Seconda guerra mondiale, ritrovata in un cantiere, potrebbe essere stata innescata accidentalmente durante le stesse operazioni che l’hanno portata alla luce. Si tratta di un ordigno di fabbricazione inglese da 500 libbre con le spolette differite: in linea teorica potrebbe esplodere, viene sottolineato, entro 144 ore. Da qui la decisione precauzionale di allontanare le persone nell’arco di 1.800 metri.

EVACUATO ANCHE L'OSPEDALE. Le zone da evacuare a Fano a causa di un ordigno bellico innescato accidentalmente sono il lungomare di Sassonia, il centro storico e la periferia a sud del centro. Il blocco delle circolazione ferroviaria è stata sospeso per circa un quarto d’ora per lasciar passare due Frecce e un regionale, poi è stato immediatamente ripristinato.

Sono stati evacuati anche l’ospedale Santa Croce e la stazione ferroviaria. Bloccati anche i treni dalle 21,30, dato che la stazione (come l’ospedale) si trova nella zona di pericolo. Lo stop non interessa invece l'autostrada A14.

L'ORDIGNO BELLICO E' INNESCATO. L’evacuazione immediata di oltre 20mila cittadini di Fano in seguito al ritrovamento della bomba residuato bellico è dovuta al fatto che l’ordigno è stato innescato accidentalmente durante alcuni lavori. E’ quanto si apprende da fonti qualificate, secondo cui misure precauzionali suggeriscono l’allontanamento delle persone. Sempre secondo quanto si è appreso, sarebbero stati mobilitati gli artificieri della Marina militare per neutralizzare l’ordigno.

LA BOMBA SARA' FATTA BRILLARE IN MARE. Sarà fatta brillare in mare, con un’operazione congiunta tra Esercito Italiano e Marina Militare, l’ordigno bellico di Fano. La bomba, con una spoletta ritardata, sarà prelevata nelle prossime ore e portata in mare aperto.

Mille soldati sono in arrivo a Fano per collaborare alle operazioni di evacuazione di circa 23mila persone a causa dell’ordigno bellico trovato stamane in un cantiere sul lungomare di Sassonia. Dovranno tra l'altro passare casa per casa, nell’area di sicurezza, in un raggio di 1.816 metri dal punto di ritrovamento della bomba.