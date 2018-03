Bomba a Fano, sgombero immediato per 23.000 persone

(ANSA) - FANO (PESARO URBINO), 13 MAR - Massiccia operazione, a Fano, avviata in serata e che proseguirà tutta la notte, per evacuare circa 23 mila persone dopo il ritrovamento stamani di una bomba da 225 chili, residuato bellico, in un cantiere in sul lungomare Sassonia. L'ordigno è stato innescato accidentalmente, forse durante le stesse operazioni che l'hanno portato alla luce. Quindi, per motivi precauzionali, è stato deciso l'immediato allontanamento delle persone da case, strutture ed edifici pubblici nel raggio di circa 1.800 metri dal punto di ritrovamento della bomba. Evacuati anche l'ospedale Santa Croce e la stazione ferroviaria. Bloccati anche i treni dalle 21.30, dato che la stazione (come l'ospedale) si trova nella zona di pericolo. Lo stop non interessa invece l'autostrada A14. La rimozione dell'ordigno dovrebbe avvenire nelle prossime ore a cura degli artificieri dell'Esercito, i quali lo consegneranno poi ai colleghi della Marina, che lo faranno brillare in mare.