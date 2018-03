A 80 anni picchia la moglie con una sedia, arrestato

(ANSA) - SAVONA, 14 MAR - Un uomo di 80 anni è stato arrestato nella notte dai carabinieri di Celle Ligure (Savona) per maltrattamenti nei confronti della moglie. I militari, intervenuti in seguito alla segnalazione di una violenta lite familiare, hanno trovato la donna con segni di lesioni fisiche. Secondo quanto ricostruito, le violenze andrebbero avanti da tempo e ieri sera l'ottantenne l'avrebbe colpita con schiaffi e oggetti, lanciandole anche una sedia. Fortunatamente la donna è riuscita a scappare e a chiedere aiuto. L'uomo ha continuato a minacciarla anche davanti ai carabinieri: è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari. La donna invece è stata condotta in una casa protetta.