A Manerbio funerali Soffiantini,'rapimento scolpì suo cuore'

(ANSA) - BRESCIA, 14 MAR - Sono stati celebrati questa mattina a Manerbio i funerali di Giuseppe Soffiantini, l'imprenditore bresciano che era stato rapito per 237 giorni nel 1997 e che è morto lunedì all'età di 83 anni. Gremita la chiesa del paese bresciano dove Soffiantini ha sempre vissuto e dove, la sera del 17 giugno 1997, venne prelevato dai rapitori mentre si trovava nella sua villa con la famiglia. "E' stato un imprenditore che ha sempre aiutato chiunque abbia incontrato" ha detto, nel corso della sua omelia, don Tino Clementi. "Ci raccontò che durante il periodo del sequestro sentiva le campane e pregava. Erano momenti che gli davano la speranza di potercela fare e la forza di continuare a combattere e andare oltre coloro che lo tenevano in prigione - ha aggiunto il sacerdote di Manerbio -. Di quei giorni ha fatto memoria, ma non per fare l'eroe. E' stata questa sofferenza che ha scolpito ulteriormente il suo cuore".(ANSA).