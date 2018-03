M5S, ad ore contatti con gruppi per presidenze Camere

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Ad ore, a quanto si apprende, inizieranno le interlocuzioni tra il M5S e gli altri gruppi parlamentari per le presidenze delle Camere. Il Movimento lo ha annunciato già questa mattina sul blog individuando le due delegazioni che avranno i contatti con gli altri partiti alla Camera e al Senato. Non si tratterebbe, per ora, di incontri ufficiali, che si terranno nei prossimi giorni, ma di colloqui o contatti informali. "Vogliamo figure di garanzia. Le due presidenze devono essere slegate da qualsiasi questione di governo", ribadisce il M5S.