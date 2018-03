Spia russa: May annuncia espulsione 23 deputati

(ANSA) - LONDRA, 14 MAR - Theresa May annuncia l'espulsione di 23 diplomatici russi per il caso Skripal, il secondo più grande numero di espulsioni nella storia della Gran Bretagna. I diplomatici avranno una settimana per partire, ha detto la premier britannica. La Russia ha risposto con "disprezzo" e "sarcasmo" all'ultimatum britannico sul caso Skripal e la sola spiegazione è "che lo Stato russo è colpevole", ha detto Theresa May alla Camera dei Comuni. La premier ha poi reso noto di aver revocato ogni prossimo invito o visita del ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov e ha inoltre annunciato che non vi saranno delegazioni ufficiali né rappresentanti della famiglia reale ai Mondiali di calcio di Russia 2018.