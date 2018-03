Salvini, non ho smania di fare premier a tutti costi

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Lavoriamo per un governo con una solida maggioranza politica, non recuperando questo o quel transfuga. Stiamo lavorando a un programma da offrire al Parlamento e a tutti gli altri. Non ho la smania di fare il presidente del Consiglio a tutti i costi: farò tutto quello che è umanamente e democraticamente possibile per rispettare il mandato degli elettori. Non sono disponibile a partecipare a un governo a ogni costo per fare il ministro per qualche mese". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini alla stampa estera.