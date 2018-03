Donna precipita da una finestra e muore a Reggio Emilia

(ANSA) - REGGIO EMILIA , 14 MAR - Una donna polacca di 61 anni è morta dopo essere precipitata da una finestra dell'appartamento in cui viveva nel quartiere di Santa Croce, a Reggio Emilia. Sull'episodio indaga la polizia, vagliando diverse ipotesi, ma non sarebbero state trovate tracce di violenza sul corpo. La donna, intorno alle 9, è caduta da un'altezza di circa sei metri. E' stata ricoverata d'urgenza dal 118 ma è deceduta poco dopo in ospedale.