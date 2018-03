Sequestro Norcia: Lega, gente sisma vittima burocrazia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 14 MAR - "La rinascita delle popolazioni terremotate vittima della burocrazia, delle normative e delle ordinanze d'emergenza poco chiare. Dopo la struttura di Ancarano, la procura di Spoleto ha sequestrato anche il centro polivalente Boeri di Norcia, inaugurato lo scorso Giugno dall'allora Commissario, Vasco Errani e realizzato con fondi privati": è la presa di posizione dei neo parlamentari della Lega, Virginio Caparvi, Luca Briziarelli, Donatella Tesei, Riccardo Augusto Marchetti e Simone Pillon assieme al sen. Candiani. "C'è un apparato burocratico che vive per se stesso - sostengono gli esponenti del Carroccio -, indifferente rispetto alle situazioni e al dolore dei terremotati. Spetta alla politica dare risposte concrete e riscrivere le regole in modo chiaro e inequivocabile. Il nostro obiettivo è di lavorare per consentire ai cittadini, ai sindaci e agli operatori turistici, vero motore della ripartenza di Norcia, di operare ed investire per il bene del territorio". Gli esponenti della Lega hanno quindi espresso "massima fiducia nel lavoro della magistratura". "Ma è compito della politica - sostengono - dare risposte ai cittadini là dove, la burocrazia diventa un ostacolo. Lo abbiamo detto in campagna elettorale e lo ha ribadito anche il sindaco di Visso, Pazzaglini oggi senatore della Lega: occorre riprendere le ordinanze scritte, correggerle e raccoglierle in un testo unico da approvare nella forma di una legge speciale, perché una situazione straordinaria non si può gestire in maniera ordinaria. I sindaci devono essere liberi di agire e di assumersi le proprie responsabilità. Da parte della Lega massimo impegno per risolvere questo corto circuito assolutamente paradossale che oltre a bloccare la città, genera insicurezza in tutti coloro i quali hanno volontà di farla ripartire. Il 21 Marzo saremo a Norcia per incontrare le popolazioni terremotate e il sindaco Alemanno a conferma dell'attenzione e della vicinanza che la Lega ha dimostrato in questi 19 mesi". (ANSA).