Salvini, no a qualsiasi governo con Gentiloni,Boschi,Minniti

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Sento forte il dovere di tener fede al mandato di 12 milioni che hanno scelto il centrodestra e di quasi 6 milioni che hanno scelto la Lega: stiamo lavorando per dare un governo a questo Paese con un programma di centrodestra aperto ad arricchimenti, contributi e proposte ma non stravolgimenti. Sarebbe irrispettoso coinvolgere chi ha perso le elezioni e quindi no a qualsiasi governo che abbia al centro Gentiloni, Boschi, Minniti". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini incontrando la stampa estera a Roma.