(ANSA) - FIRENZE, 15 MAR - Chiusa per oltre un'ora, a partire dalle 8,45, la linea ferroviaria dell'Alta velocità tra Bologna e Firenze, per la segnalazione di un pedone che camminava in galleria. Per consentire le verifiche da parte della polfer, poi risultate negative, i convogli sono stati deviati sulla vecchia linea di superficie, accumulando ritardi. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 10.