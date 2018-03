(ANSAmed) - BEIRUT, 15 MAR - E' di almeno 15 civili uccisi, tra cui minori, il bilancio delle ultime 24 ore di raid aerei russi e governativi siriani sulla Ghuta, l'area in parte controllata da milizie anti-regime sostenute a vari livelli da Turchia, Qatar e Arabia Saudita. Secondo la protezione civile della zona, 13 persone sono state uccise in raid ad Hammuriya e due soccorritori sono invece morti a Zamalka mentre l'ambulanza su cui viaggiavano è stata colpita da una bomba. Le informazioni non sono verificabili in maniera indipendente sul terreno.