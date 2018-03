Terremoto: presto lavori palestra scuola Arquata

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 15 MAR - Al via ad Arquata del Tronto i lavori per dotare di una palestra la nuova scuola costruita la scorsa estate dalla Fondazione La Stampa-Lo specchio dei Tempi. "La struttura è stata progettata, l'area a fianco della scuola è parzialmente urbanizzata, sono stati firmati i contratti con l'azienda che ha già costruito la scuola, la Wolf di Vipiteno, che la erigerà su progetto di Buildings Torino, lo stesso staff che ha progettato la scuola" spiega all'ANSA Angelo Conti, del consiglio di amministrazione della Fondazione. Il cantiere verrà aperto subito dopo Pasqua. "Contiamo di ultimare la palestra a Ferragosto, per inaugurarla il primo giorno di scuola a settembre". Continua dunque l'impegno dello Specchio dei Tempi nelle zone terremotate del Piceno. La Fondazione ha raccolto 3,5 milioni di euro per il terremoto del 2016 ed il 90% è stato speso ad Arquata: 2,3 milioni di euro per la scuola e 1,2 milioni di euro per la palestra. E' la 25/a scuola che la Fondazione realizza nel mondo ed è connessa con tutte le altre, anche con il Nepal. "Generalmente portiamo le scuole in zone isolate, ma proprio per questo facciamo anche in modo che i ragazzi possano connettersi col resto del mondo" conclude Conti, rivelando il nuovo obiettivo: un campo di calcio per Arquata.