Truffa scoperta da cartelle Equitalia per multe

(ANSA) - ISERNIA, 15 MAR - Equitalia gli invia alcune cartelle esattoriali e lui scopre di risultare possessore di veicoli mai in realtà acquistati. La vittima della truffa è un 50enne di Castel San Vincenzo (Isernia) che si è rivolto ai Carabinieri: gli venivano contestate infrazioni al codice della strada, mai commesse, e pedaggi autostradali non pagati. Le indagini, con il sequestro di documentazione relativo a passaggi di proprietà e polizze assicurative Rca, hanno portato alla luce "un utilizzo fraudolento di alcuni documenti personali del 50enne". E' emerso che "tali documenti erano stati carpiti, con molta probabilità, durante lo shopping in un centro commerciale campano e venivano utilizzati per l'acquisto di alcuni veicoli e per la stipula dei relativi contratti assicurativi intestati al cittadino dell'isernino". Secondo i carabinieri, la truffa era messa in atto con la complicità di assicuratori e titolari di agenzie di pratiche auto della Campania. Due le persone denunciate per truffa aggravata e falsità ideologica.