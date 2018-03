Maltempo: domani piccola tregua. A Fidenza rinviata la fiera di S.Lazzaro

Piogge e clima più freddo nel weekend, a causa di un nuovo impulso instabile che sabato porterà il maltempo su regioni settentrionali, tirreniche e Marche, e domenica in tutto il Paese. Sono le previsioni dei meteorologi di 3bmeteo.com, che precisano come domenica sono previste piogge anche sulle regioni tirreniche meridionali e sull'alto Piemonte. Nel weekend sono anche attese nevicate sulle Alpi e l’Appennino, dapprima oltre i 1.000/1.400m, ma in calo domenica sino a quote collinari, stante l’ingresso di correnti fredde da Nordest.

Domani, intanto, è prevista una breve tregua del maltempo: la tendenza è per un parziale miglioramento, seppur con ancora residua variabilità e qualche fenomeno su Est Alpi, Tirreniche centro settentrionali e dorsale centrale. Già entro la fine della giornata, tuttavia, sono previste nuove piogge su Sardegna, Nordovest e parte del Centro e del Nordest.

Secondo gli esperti di 3bmeteo.com, ci attendono ancora diversi giorni di tempo instabile, a tratti perturbato, con piogge e nevicate anche a quote medio-basse. All’inizio della prossima settimana, in particolare, il tempo si presenterà instabile in molte parti dello Stivale, con precipitazioni al Nord, nevose sino a bassa quota o a tratti anche in pianura, nella giornata di lunedì.

I fiocchi di neve si spingeranno localmente a bassa quota o in pianura anche nelle zone interne toscane, dell’Umbria e delle Marche, sino a quote collinari e comunque sotto i 1000 metri tra Sardegna e dorsale centrale, mediamente oltre i 600/1200m al Meridione. Il tutto sarà accompagnato da un calo termico, con temperature minime che torneranno sotto gli zero gradi al Nord, di poco superiori sulle interne del Centro.

Fidenza: rinviata la fiera di S.Lazzaro

l Circolo Interparrochiale ANSPI di San Michele Arcangelo ha comunicato che la fiera di San Lazzaro, in programma da venerdì 16 a domenica 18 marzo, è stata rinviata a causa delle avverse previsioni metereologiche.

La festa verrà recuperata il 14 e 15 aprile prossimi.