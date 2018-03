Baby gang rapina fruttivendoli e passanti a Ostia,5 denunce

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - La polizia ha sgominato una baby gang che a Ostia aveva compiuto rapine e aggressioni ai danni di fruttivendoli bengalesi, mettendo tre indagati (un 17enne e due 15enni) in comunità, come stabilito dal Gip del Tribunale dei minori, mentre altri due 15enni dovranno restare in casa. Gli agenti del Commissariato Lido ha eseguito le cinque ordinanze di misura cautelare. Gli indagati dovranno rispondere, a vario titolo e per più episodi, di rapina in concorso, aggravata dall'uso di arma impropria e da più persone riunite; di tentata rapina e lesioni personali in concorso; di furto aggravato e con destrezza in concorso; di minaccia aggravata dall'uso di arma da taglio e di arma impropria. Nel mirino anche alcuni passanti, anche con il tentativo di rapinare un giovane di soli 5 euro. L'indagine è nata il 7 gennaio scorso dopo l'intervento di una volante in una via di Acilia, dove un gruppo di giovani aveva razziato due distinti negozi appartenenti a famiglie bengalesi, danneggiando i reparti ortofrutta di entrambi.