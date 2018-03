(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "Noi non siamo disponibili a governi al di fuori del perimetro del centrodestra". Lo ribadisce Giorgia Meloni di Fdi a chi le chiede come si porrebbe rispetto a una maggioranza M5S-Lega. "Il nostro candidato premier è Matteo Salvini", ribadisce. Se Matteo Salvini non dovesse riuscire a formare un Esecutivo, "il centrodestra dovrebbe trovare altre strade possibili per un altro Governo di centrodestra. Se ancora non ci saranno i numeri, si farà un Governo settimanale, per cambiare la legge elettorale".