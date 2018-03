Sequestro Norcia: la gente su Fb, sindaco non mollare

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 15 MAR - "Non mollare Nico, siamo tutti con te": Nico sta per Nicola Alemanno, il sindaco di Norcia, e questo è uno dei tanti messaggi di incoraggiamento che il popolo di Facebook ha lasciato sotto il post scritto dal sindaco per raccontare la vicenda del sequestro del centro polivalente progettato da Stefano Boeri. Decine di commenti nei quali si chiede ad Alemanno di continuare la sua azione amministrativa. "Sei il nostro punto di riferimento...il nostro punto fermo! Non mollare", ha scritto Barbara, mentre Marialuisa e Mauro hanno detto: "Sindaco vai avanti non mollare non arrenderti, Norcia ha bisogno di te e noi cittadini di una grande persona come è lei e per quello che ha fatto per noi terremotati". Anna si rifà alla conferenza stampa del sindaco in piazza e ha postato "Nico nostro interprete sensibile del nostro sentire, vederti parlare sotto la statua di San Benedetto ha avuto un doppio effetto per me: il senso di nudità dovuto a non poter momentaneamente disporre di luoghi chiusi e confortevoli come ogni cittadino italiano meriterebbe... ma al contempo un forte senso di protezione e serenità nell'affrontare le contrarietà come il nostro San Benedetto avrebbe esortato a fare". A sottolineare di essere dalla parte del sindaco non c'è solo il popolo della rete, anche la gente tra le vie e nei negozi di Norcia. "Per quale motivo si dovrebbe dimettere?", si è domandata Gatti, titolare di una delle gioiellerie della città. Che ha poi sottolineato: "Alemanno ha fatto del bene a Norcia". (ANSA).