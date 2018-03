Coppia aggredita: fermato, 'non ricordo, preso droga'

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - "Non ricordo molto, ricordo solo la rapina, non la violenza, avevo preso dei funghi allucinogeni". E' così che, in sostanza, ha provato a difendersi davanti agli investigatori Freilin David Lopez Villa, il colombiano di 24 anni fermato per la rapina a una coppia di studenti e per la violenza sessuale nei confronti della ragazza, a Milano. La giovane, tra l'altro, ha riconosciuto l'aggressore da alcune sue foto su Facebook più che da quelle segnaletiche. Il colombiano dovrà essere interrogato dal gip, perché il pm Luca Gaglio ha chiesto oggi la convalida del fermo, disposto per il pericolo di fuga, e la custodia cautelare in carcere per il pericolo di fuga e di reiterazione del reato. Il giovane, irregolare, viene descritto come un 'balordo' con precedenti per minacce e porto di coltello, senza una fissa dimora e che veniva alcune volte ospitato dalla sorella. Gli investigatori hanno trovato gli indumenti che indossava quella sera, la pistola giocattolo e la macchina rubata dopo l'aggressione.