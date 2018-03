Bomba Fano: sindaco, brillamento in mare lunedì

(ANSA) - Sarà fatta brillare in mare lunedì 19 marzo la bomba rinvenuta il 13 marzo sulla spiaggia di Sassonia di Fano, durante i lavori di costruzione di uno scolmatore a mare. La notizia viene dal sindaco Massimo Seri. "I palombari della Marina Militare - ha detto il sindaco - effettueranno l'operazione lunedì prossimo se le condizioni del mare lo permetteranno". Intanto prosegue il monitoraggio in mare della zona interdetta, con motovedette della Guardia costiera di Ancona, Pesaro, Fano e con motovedette della Guardia di finanza del reparto operativo navale di Ancona. La zona di interdizione dal punto di posizionamento in mare dell'ordigno, trasportato al largo dalla spiaggia per ridurre al massimo ogni rischio, ha un raggio di 2 miglia e descrive un ampio settore circolare, che comunque lascia accessibile il porto di Fano dal suo versante nord. La Guardia costiera raccomanda a chiunque dovesse intraprendere la navigazione di rispettare i vincoli imposti dall'ordinanza dell'ufficio marittimo fanese.