Abbandonano scuola ma diventano stilisti, ecco le creazioni

(ANSA) - NAPOLI, 15 MAR - Il target sono i ragazzi, adolescenti come loro, la 'mission' creare vestiti adatti. Sono gli 'stilisti in erba' del corso di formazione per operatore dell'abbigliamento che hanno creato un brand e un logo: un alieno stilizzato, disegnato da un'allieva del corso, che mostra la mano con tre dita alzate (pollice, indice e mignolo), simbolo rock e il nome 'StéQt'. Oggi i ragazzi hanno presentato la loro 'capsule collection': jeans, pantaloni, gilet, maglie e felpe. Tutte fatte da loro, disegnate, cucite. In 11 hanno portato a termine il primo dei tre anni previsto dal corso della Consvip, ente di formazione che ha aderito a un bando della Regione Campania, che lo ha finanziato, nell'ambito della sperimentazione duale. E' il primo corso in Campania e ha attirato le attenzioni di ragazzi tra i 14 e i 18 anni che avevano abbandonato la scuola.