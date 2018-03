Camere:Toninelli, prossimi giorni nuovo round incontri

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "Siamo in una fase di primi incontri per capire se è possibile trovare delle convergenze. Abbiamo parlato di metodo. Ci saranno altri incontri nei prossimi giorni". Lo afferma il capogruppo M5S al Senato Danilo Toninelli al termine del primo giro di incontri con altri altri partiti sulle presidenze delle Camera. "Per la prima volta c'è un percorso trasparente e alla luce del sole, per individuare figure che facciano partire bene la legislatura. Questo è il vero modo per garantire indipendenza ed efficacia delle loro funzioni", spiega.