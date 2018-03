Tentativo di rapina, 17enne leggermente ferito a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 15 MAR - Un ragazzo di 17 anni è stato lievemente ferito - guarirà in tre giorni - in un tentativo di rapina avvenuto a Napoli. Secondo quanto si è appreso il giovane si trovava nel centro della città, nei pressi di Porta Nolana, quando è stato avvicinato da un malvivente con un coltello che ha tentato di portargli via il telefonino; nella colluttazione che ne è scaturita il giovane ha sferrato un calcio all'aggressore mettendolo in fuga. Subito dopo si è accorto di un taglio ad una gamba. Soccorso, è stato portato in ospedale e successivamente dimesso. Indaga la polizia.