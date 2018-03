Mattarella ricorda Moro e scorta a 40 anni dal rapimento

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel 40° anniversario del rapimento di Aldo Moro, ha deposto una corona di fiori in via Mario Fani dove le Brigate Rosse sequestrarono il Presidente della Democrazia Cristiana uccidendo i cinque agenti della scorta. L'anniversario è stato celebrato con l'inaugurazione di un monumento commemorativo dedicato a Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi. Erano presenti il Presidente del Senato della Repubblica, Pietro Grasso, la Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini e rappresentanti delle istituzioni". Lo si legge in un comunicato del Quirinale.