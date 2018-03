Camere: Di Maio, scelta presidenti cruciale, sono arbitri

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "In questi giorni ci vedete impegnati in un dialogo non semplice per proporre i presidenti del Senato e della Camera. La scelta delle persone che ricopriranno questi incarichi è cruciale". Lo scrive Luigi Di Maio (M5S), sul blog delle stelle. "Stiamo parlando della seconda e della terza carica dello Stato, e soprattutto stiamo parlando degli arbitri che dovranno dirigere la partita dell'approvazione di buone leggi", conclude il capo politico di M5S.