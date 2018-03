Sequestro Norcia: Anm, evitiamo drammatizzazioni

(ANSA) - PERUGIA, 16 MAR - "Evitiamo le drammatizzazioni, in questi casi è importante ragionare in un clima sereno": così Eugenio Albamonte, presidente dell'Associazione nazionale magistrati intervenuto stamani alla trasmissione "Radio Anch'io" di Rai Radio 1 che si è occupata della vicenda Norcia. "Non possiamo valutare l'opportunità dei provvedimenti - ha detto il numero uno dell'Anm - in relazione allo stato di eccezione. I magistrati sono, come gli amministratori, vincolati ad analizzarli e interpretarli nella loro confusione e a chiederne l'applicazione anche con interventi giudiziari come in questo caso". Alla domanda se fosse possibile evitare il sequestro, ha sottolineato che ogni provvedimento va inquadrato sul singolo caso, ricordando, comunque, gli istituti a cui si può ricorrere "a cominciare dal tribunale della libertà". (ANSA).