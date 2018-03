Crollo in ex monastero a Napoli, feriti quattro operai

(ANSA) - NAPOLI, 16 MAR - Quattro operai sono rimasti feriti, uno in modo grave, nel crollo di un muro durante i lavori di manutenzione nell'ex convento di San Paolo, nella zona dei Tribunali, nel centro storico di Napoli. I vigili del fuoco, che in un primo momento avevano temuto per la loro sorte, sono riusciti ad estrarre vivi i quattro operai. Secondo una prima ricostruzione a venire giù è stata una parte dell'arcata del cortile antico della struttura coinvolgendo gli operai. Per il rappresentate del Comune di Napoli, arrivato sul posto, forse la pioggia "ma anche un quadro fessurativo pregresso molto grave che forse doveva essere puntellato meglio" potrebbero essere le cause del crollo.