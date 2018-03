Cremlino, ritorsioni su Londra in qualsiasi momento

(ANSA) - MOSCA, 16 MAR - Il Cremlino ha assicurato che le misure di ritorsione di Mosca in risposta alle azioni di Londra sul caso Skripal possono arrivare "in qualsiasi momento". "Non tarderanno ad arrivare", ha assicurato il portavoce presidenziale russo Dmitri Peskov, sottolineando che "tutti i dettagli, naturalmente, saranno ben studiati e soddisferanno pienamente gli interessi del nostro Paese". Lo riporta Interfax.