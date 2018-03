Donna morta a Olbia: indagato il compagno

(ANSA) - OLBIA, 16 MAR - Marco Messina, olbiese di 44 anni, è stato iscritto nel registro degli indagati in seguito alla morte della sua compagna Magdalena Monika Jozwiak, 39 anni, polacca, caduta dalla finestra di una suite al quinto piano dell'hotel Panorama di Olbia. L'inchiesta coordinata dal procuratore di Tempio Pausania, Andrea Garau e affidata ai carabinieri del reparto territoriale di Olbia guidati dal colonnello Alberto Cicognani, dovrà stabilire se si sia trattato di una morte volontaria, di un incidente o di un femminicidio: per ora nei confronti dell'uomo, giardiniere e manutentore, non c'è un'accusa precisa. Le testimonianze raccolte dagli investigatori raccontano di urla e rumori prima della caduta avvenuta all'alba di ieri. In passato, a quanto pare, lei aveva denunciato l'uomo per maltrattamenti. Messina ha affermato di non essersi accorto di quello che stava accadendo, di aver sentito quel tonfo, di essersi affacciato alla finestra e di essersi poi precipitato giù per le scale.