Brasile: sdegno per l'omicidio della consigliera

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Migliaia di persone sono scese a manifestare in piazza in Brasile ieri sera in onore della consigliera comunale Marielle Franco, uccisa a Rio de Janeiro. Un omicidio che ha creato un'ondata di sdegno in tutto il Paese. Una folla di persone ha partecipato alla cerimonia funebre in municipio. Migliaia, riportano i media brasiliani, hanno inoltre manifestato in strada a San Paolo e proteste sono state programmate in oltre dieci città del Paese, come Salvador, Recife, Belo Horizonte e Belem.