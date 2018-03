Scuola: Istat, aumentano alunni con disabilità e ricorsi

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Nell'anno scolastico 2016-2017 gli alunni con disabilità sono pari a 90 mila nella scuola primaria (3% del totale degli iscritti) e 69 mila nella scuola secondaria di I grado (4% del totale). Complessivamente, circa 3 mila in più rispetto all'anno precedente. Lo afferma un report dell'Istat. Circa il 9% delle famiglie di alunni con disabilità della scuola primaria e il 5% della secondaria di primo grado secondo le stime hanno presentato negli anni un ricorso al Tar per ottenere l'aumento delle ore di sostegno. Gli insegnanti per il sostegno (fonte Miur) sono più di 88 mila (+6 mila); la stima rileva un rapporto leggermente inferiore a 1 insegnante ogni 2 alunni con disabilità. Nelle regioni del Mezzogiorno si stimano il maggior numero di ore medie di sostegno settimanali assegnate. Gli alunni non autonomi possano contare su circa 12,5 ore settimanali di assistente ad personam nelle scuole primarie e circa 11,5 ore in quelle secondarie. Nel Mezzogiorno tale aiuto si riduce drasticamente con un gap.