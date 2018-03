Incidenti lavoro: operaio muore schiacciato da macchinario

(ANSA) - MAGNAGO (MILANO), 16 MAR - Un operaio di 60 anni, di Gallarate (Varese), è morto questa mattina dopo essere rimasto schiacciato da un macchinario all'interno di un'azienda di autotrasporti a Magnago (Milano). A quanto si è appreso il 60enne stava lavorando su un macchinario sollevatore quando, per cause ancora da chiarire, è rimasto incastrato con la testa. Immediato l'intervento dei colleghi che hanno bloccato la macchina e chiamato i soccorsi, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e gli ispettori dell'Asl che si stanno occupando dei rilievi di rito.