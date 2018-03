P3:giudici, fu associazione segreta,condannato Carboni

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Per i giudici della nona sezione penale di Roma la P3 fu una associazione segreta. Lo hanno affermato nella sentenza con cui hanno condannato, tra gli altri, a 6 anni e 6 mesi l'uomo d'affari Flavio Carboni. Assolto da questa accusa l'ex senatore Denis Verdini che però è stato condannato ad un anno e tre mesi per finanziamento illecito più il pagamento di una multa di 600mila euro. I giudici, nel filone che riguardava l'eolico in Sardegna, hanno condannato per corruzione l'ex presidente Arpa Sardegna, Ignazio Farris ad un anno e dieci mesi. Stessa condanna per il presidente del consorzio Tea, Pinello Cossu. Nell'ambito del filone sulla diffamazione all'ex presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro, condannato a 10 mesi l'ex assessore regionale e sindaco di Pontecagnano Ernesto Sica. Per lui e l'ex sottosegretario Nicola Cosentino i giudici hanno disposto un risarcimento simbolico in favore di Caldoro, che si era costituito parte civile, di un euro.