Spia russa: Gentiloni chiama May,condanna e solidarietà

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Si è tenuto in tarda mattinata un colloquio telefonico tra il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e la premier britannica Theresa May. E' quanto si apprende da fonti del governo. Nel corso della conversazione - proseguono le stesse fonti - Gentiloni ha confermato la condanna del gravissimo atto di Salisbury, la piena solidarietà italiana alle autorità britanniche nella fiducia che sapranno individuare e punire i colpevoli di un atto nel quale si è fatto addirittura uso di armi chimiche. Gentiloni, viene ancora riferito, parlando con la premier Theresa May, ha confermato la piena legittimità della richiesta britannica ad avere risposte chiare ed esaurienti dalla Russia circa il suo ruolo in questo gravissimo episodio. I due leader hanno convenuto, infine, sulla importanza che su questa vicenda si manifesti solidarietà sia in sede Nato sia in sede europea, anche in vista del Consiglio Europeo di giovedì prossimo.