Carceri:Salvini e Meloni, cancelleremo ennesimo"salva ladri"

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - I leader del centrodestra Matteo Salvini e Giorgia Meloni annunciano battaglia contro la riforma delle carceri varata oggi dal Consiglio dei ministri. "Vergogna, un governo bocciato dagli italiani approva l'ennesimo salva ladri - commenta Salvini - appena al governo cancelleremo questa follia nel nome della certezza della pena: chi sbaglia paga!". "Fuori i delinquenti di galera: è lo slogan della sinistra che sta tentando in tutti i modi di approvare un nuovo decreto 'libera-criminali' - osserva invece Meloni - l'ultima follia di un Governo scaduto, mandato a casa a gran voce dagli italiani e che, a pochi giorni dall'insediamento del nuovo Parlamento, ha la faccia tosta di occuparsi di provvedimenti così sensibili". "Gli italiani - aggiunge Meloni - hanno mandato a casa il Pd e chiedono certezza della pena, più sicurezza, maggiori tutele per le vittime di reati e per gli agenti di polizia penitenziaria".