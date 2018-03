Maltempo: weekend perturbato, venti forti al Sud

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Tempo perturbato al Centro-Nord e venti forti al Sud caratterizzeranno il weekend per l'avanzamento sul Mediterraneo di una struttura depressionaria di origine atlantica e, contestualmente, di intense correnti dal Nord Africa verso l'area ionica. Un'allerta meteo della Protezione civile segnala che dalle prime ore di domani e per le successive 12-18 ore, ci saranno venti di burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte, sulla Puglia meridionale e localmente sui settori ionici della Calabria. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. Valutata per domani allerta gialla per rischio idrogeologico sui bacini di Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo occidentale e Toscana. (ANSA).