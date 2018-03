Terremoto: lunedì riapre la strada per Castelluccio

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 16 MAR - La strada provinciale 477 che collega Norcia a Castelluccio sarà di nuovo aperta lunedì 19 marzo. La conferma all'ANSA arriva dal presidente della Provincia di Perugia, Nando Mismetti. "Riapriamo - spiega - nonostante alcune difficoltà ancora esistenti. Le condizioni meteo, malgrado i 20 giorni in più di lavoro che ci siamo presi, non hanno consentito ancora di ultimare definitivamente l'intervento, ma da lunedì mattina si potrà tornare a Castelluccio. La circolazione sarà regolata ancora dagli impianti semaforici". Intanto stamani alcuni agricoltori, a bordo dei loro trattori, hanno eseguito delle prove tecniche di passaggio, per verificare se l'ampiezza della carreggiata permette il transito dei mezzi più grandi. Il tutto in vista dell'ormai imminente semina della lenticchia sul Pian Grande. "C'è un punto in cui il transito così come stanno le cose non è praticabile", racconta Diego Pignatelli, che ha svolto il sopralluogo. "In particolare - dice Pignatelli, che ha eseguito la prova assieme a Gianni Coccia, con un tecnico della Provincia - nella zona delle antenne ci sono alcune barriere new jersey che riducono l'ampiezza della strada di una ventina di centimetri, troppi per le dimensioni dei nostri trattori". Un problema a cui la Provincia dovrà porre rimedio. "Se le barriere vengono tolte noi passiamo - sottolinea l'agricoltore - comunque, date le condizioni climatiche, gli addetti alle opere hanno ancora alcuni giorni di tempo per trovare la soluzione più idonea, dato che noi inizieremo a salire a Castelluccio nel fine settimana prossimo". A conti fatti, il sisma si è "mangiato", in alcuni punti, oltre due metri di asfalto. "Dove oggi troviamo dei problemi - spiega Pignatelli - un tempo transitavamo in scioltezza".