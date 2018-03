Siria: foto del bimbo in valigia fa il giro del web

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Sta facendo il giro del web la foto di un bambino siriano in una valigia. Il piccolo dorme, con la testa e un braccio fuori dalla valigia di cuoio, mentre viene trasportato da un uomo, di cui si vede solo la mano. "Un amorevole padre trasporta il suo bene più prezioso lontano dai feroci combattimenti nella Ghuta orientale, in Siria. Siamo sul terreno per fornire assistenza di emergenza", si legge in un tweet dell'Unicef che pubblica la foto. I due fanno parte degli sfollati di Beit Sawa diretti a Hamourieh.