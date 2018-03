Reagenti e soluzioni scadute, sequestrato centro analisi

(ANSA) - CASERTA, 16 MAR - Reagenti, soluzioni e altri dispositivi medici scaduti: la Guardia di Finanza di Capua (Caserta) ha sequestrato d'urgenza un laboratorio di analisi convenzionato con il sistema sanitario nazionale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Le irregolarità sono state riscontrate durante controlli eseguiti con la personale dell'Asl di Caserta. Nel Centro Diagnostico Sammaritano, sono state riscontrate carenze nell'applicazione delle procedure per una corretta gestione del laboratorio. Sui macchinari non erano mai stati eseguiti controlli di qualità, compromettendo così la genuinità dei referti rilasciati. Nel centro - dove erano impiegati lavoratori "in nero" - venivano illegalmente eseguiti esami tossicologici per certificare l'idoneità dei candidati ai concorsi pubblici e nelle forze armate, che prevedono specifiche autorizzazioni. Scoperti campioni di prelievi animali per analisi che però, secondo le norme, devono essere eseguiti in centri dedicati alla zoofilia. (ANSA).