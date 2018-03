Spia russa: Mosca convoca ambasciatore britannico

(ANSA) - MOSCA, 17 MAR - L'ambasciatore britannico è stato convocato al ministero degli Esteri russo. Lo riporta la Tass. L'ambasciatore britannico a Mosca, Laurie Bristow, "sarà convocato al ministero degli Esteri della Federazione Russa", ha affermato il ministero in una nota. Si prevede che l'ambasciatore verrà informato delle misure di rappresaglia russe per la decisione di Londra di espellere i diplomatici russi in connessione con le accuse del presunto avvelenamento a Salisbury dell'ex colonnello dell'intelligence russa Serghei Skripal e di sua figlia Yulia.