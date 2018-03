Pd:Martina,no all'Aventino,non ci sottraiamo confronto

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Sono d'accordo con Cuperlo: il 4 marzo ci ha consegnato l'opposizione ma guai all'Aventino". Lo dice il reggente del Pd Maurizio Martina. "Anche io penso che un governo M5s-Lega sia pericoloso per il Paese. Non ci tireremo indietro dal confronto e non aspetteremo che siano solo le forze che hanno vinto il 4 a fare le loro mosse. Noi contrattaccheremo e cercheremo di organizzare l'alternativa con un lavoro di centrosinistra aperto, plurale", aggiunge. "Incalzeremo, proporremo, non staremo a guardare", afferma.