Afghanistan: uccisi da Usa 37 militanti Isis in Jawzjan

(ANSA) - KABUL, 17 MAR - Almeno 37 militanti dell'Isis sono stati uccisi ieri in raid aerei statunitensi nella provincia nord-orientale afghana di Jawzjan. Lo hanno reso noto oggi funzionari locali. Il portavoce del governo provinciale, Mohammad Reza Ghafoori, ha confermato le incursioni aeree militari americane e aggiunto che le forze Usa hanno hanno arrestato altri 10 seguaci del 'Califfo' Abu Bakr al-Baghdadi, fra cui un comandante. Secondo la tv Tolo, nelle incursioni sono anche andate distrutte tre basi dell'Isis in altrettanti villaggi dei distretti di Darzab e Qoshtipa di Jawzjan. Intanto, in un episodio separato, ha infine detto Ghafoori, i talebani hanno teso ieri notte una imboscata a un gruppo di militanti dell'Isis, uccidendone 12 e ferendone altri 17 al confine fra i distretti di Balcheragh e Darzab.