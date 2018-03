Pakistan: tribunale ordina sequestro passaporto Musharraf

(ANSA) - KABUL, 17 MAR - Un tribunale speciale del Pakistan, che ha in mano un processo per alto tradimento dell'ex generale ed ex presidente pachistano Pervez Musharraf, ha chiesto ieri al ministero dell'Interno di sospendere il passaporto e la carta di identità dell'imputato e di organizzare il suo arresto con la collaborazione dell'Interpol. Lo riferisce la tv DawnNews. I giudici hanno anche ingiunto al governo federale di sequestrare i beni di Musharraf, in attesa della sua estradizione dagli Emirati arabi uniti (Eau), biasimando le autorità per la loro "inerzia". Intanto in dichiarazioni all'emittente, Mohammad Amjad, segretario generale della Lega musulmana dell'intero Pakistan, ha reso noto che Musharraf ha deciso di "rientrare in Pakistan alla fine di aprile per affrontare il processo".