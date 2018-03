Forza Nuova a Milano, presidio antifascisti contro Fiore

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Un gruppo di militanti antifascisti si è riunito davanti alla sede del Municipio 5 di via Tibaldi, a Milano, dove il leader di Forza Nuova Roberto Fiore sta tenendo nel primo pomeriggio una conferenza stampa insieme a Roberta Perrone, consigliera di zona che ha lasciato la Lega per diventare la prima rappresentante di Forza Nuova nelle istituzioni milanesi. "È uno scempio concedere a Roberto Fiore, un fascista, già condannato, di occupare uno spazio pubblico come la sala del Municipio", ha detto uno dei militanti, aggiungendo che "è un attentato alla Costituzione". La zona circostante è presidiata da cordoni di carabinieri e polizia, in tenuta antisommossa, e un tratto di viale Tibaldi è stato chiuso al traffico.